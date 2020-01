Italia busca estos perfiles de estudiantes ecuatorianos

Con un estilo de vida exquisito, uno de los mejores sistemas educativos del mundo y un entorno maravilloso, Italia es uno de los destinos predilectos de estudiantes internacionales.

Sumado a esto, Italia cuenta con algunas de las convocatorias de becas más completas de Europa. La siguiente guía te orientará para saber, de acuerdo con tu perfil, cómo aprovechar una de las miles de becas que año tras año, instituciones y gobierno holandés ofrecen a estudiantes internacionales.

Aunque quizás el aspecto financiero te preocupe, lo cierto es que actualmente la mayoría de las universidades cuentan con excelentes programas de ayuda económica para que puedas cumplir tu sueño con éxito.

De hecho, los aportes que les realizan a los estudiantes no solo contemplan las exoneraciones de las matrículas, sino también las coberturas de traslado, acomodación o seguro médico.

En definitiva, convertirte en un estudiante extranjero es completamente factible, por lo que en esta nota te diremos cuáles son las 10 mejores becas para estudiar en Italia.

Muchas son ofrecidas por el propio Gobierno o las más prestigiosas instituciones de educación superior.

1. Becas del Gobierno Italiano

Actualmente el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia cuenta con un amplio programa de becas internacionales.

Están especialmente dirigidas a los estudiantes extranjeros, es decir, a aquellos ciudadanos que no residan en Italia, aunque los italianos que vivan fuera de este país también pueden aplicar a dichas becas.

Los candidatos pueden cursar estudios de italiano, pregrado, postgrado, así como cursos de formación profesional, doctorados, PhD, maestrías o cursos de especialización.

Requisitos de aplicación

Residir fuera de Italia: algunos de los países elegibles son Argentina, Chile, Colombia, Etiopía, Perú, Brasil, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela.

Quienes apliquen a maestrías o a cursos profesionales en arte, música, baile o a cursos de italiano, no pueden tener más de 28 años de edad.

Quienes apliquen a programas de PhD no pueden ser mayores de 30 años.

Si desean realizar cursos de italiano deben demostrar su dominio del idioma (el nivel mínimo requerido es el B2, según el CEFR).

Los candidatos no pueden aplicar o estar disfrutando ninguna otra beca al momento de solicitarle esta ayuda al Gobierno de Italia.

2. Programa de becas “Invierte tu talento”

Este programa de becas es avalado por el Gobierno nacional y el Ministerio de Desarrollo Económico de Italia.

Está dirigido a estudiantes internacionales. En consecuencia, admite candidatos de países como Brasil, México, Vietnam, Sudáfrica, Turquía, Colombia, India, Ecuador, Argentina, etc.

3. Becas para doctorados – Politécnico de Torino

Esta institución superior ofrece becas para estudiar en Italia, específicamente programas de doctorado en diversas áreas de investigación.

En efecto, algunas de las más destacadas son Electrónica, Arquitectura, Química y Ciencia de Materiales, Física, Urbanismo, Diseño, Ingeniería Informática y más.

4. Becas EDISU Piemonte

Estas becas para estudiar en Italia son otorgadas a estudiantes internacionales para completar maestrías de ciclo único, e incluso cursos de doctorado, en algunas de las universidades del este de Piemonte.

Algunas de las participantes son la Universidad de Turín, el Politécnico de Turín o la Universidad de Eastern Piedmont.

Hay que destacar que estos aportes no son otorgados por méritos académicos, sino por requerimientos económicos.

5. Becas para estudiantes de países en desarrollo – Universidad de Pavia

Con estas becas para estudiar en Italia los candidatos de los países en desarrollo pueden enlistarse en la Universidad de Pavia para estudiar en ella durante un año.

En este caso, no se otorgan ayudas para la realización de programas de investigación, ya que solo son válidas para maestrías en el campo de la ingeniería.

Suelen durar unos 10 meses aproximadamente y todas las clases son impartidas en inglés, lo cual significa que los becarios deberán dominar el idioma con eficiencia.

6. Becas internacionales – Universidad La Sapienza

Estas becas para estudiar en Italia están dirigidas a estudiantes extranjeros y a graduados provenientes de la Unión Europea (a excepción de los italianos).

Actualmente los interesados pueden aplicar a programas de maestrías, cursos de entrenamiento, especializaciones o PhD.

7. Becas Erasmus+ ( Universidad De Milán)

El programa de becas Erasmus + es uno de los más sólidos y prestigiosos del continente europeo.

La buena noticia es que cada vez suma más universidades a su lista.

La Universidad de Milán es una de ellas, así que si te interesa realizar estudios acá deberías conocer todos los requerimientos exigidos para convertirte en un buen candidato.

8. Becas “Lombardy a la excelencia”

El Instituto G. Toniolo de Estudios Superiores, tutela el programa de becas para estudiar en Italia que lleva por nombre “Lombardy a la excelencia”, el cual le permite a los candidatos obtener un título de maestría en la rama legal, económica, diplomática o política.

Esta especialización dura un año, sin embargo, el número de ayudas otorgadas es realmente reducido, lo cual significa que el proceso de postulación y selección es bastante complejo.

9. Becas para PhD – Scuola Normale Superiore

Los estudiantes pueden postularse para realizar especializaciones de tipo PhD en la Scuola Normale Superiore en diversas áreas del saber.

Algunas de las más destacadas son Matemáticas, Ciencias Moleculares, Neurociencia, Filosofía, Ciencias Políticas, Sociología o Ciencia de Datos.

Estas becas para estudiar en Italia son unas de las más prestigiosas puesto que este centro trabaja con las mejores universidades del país y están abiertas a estudiantes italianos e internacionales.

10. Becas para PhD – Universidad Carlo Cattaneo

Estas becas para estudiar en Italia favorecen a aquellos estudiantes internacionales interesados en cursar estudios de PhD en Administración, Finanzas y Contabilidad.

Los becarios recibirán una titulación de Doctor en Investigación en Administración, Finanzas y Contabilidad, el cual te permitirá expandir su experticia académica y profesional por todo lo alto.

¿Cuál es la dotación de la beca?

El importe es de 15.343 euros anuales, pero a ese monto se le deberán restar los gastos por seguro médico y aporte social.

