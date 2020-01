Diego Luna: Hoy estoy recobrando el control de mi vida

Diego Luna, no es sólo un actor que ha logrado cruzar la frontera con sus trabajos como actor, productor y director, sino que es un ciudadano activo que promueve la reflexión y un padre preocupado por el futuro de sus hijos.

En charla exclusiva con Publimetro compartió tres temas que le generan una serie de reflexiones, además sus proyectos y alguna revelaciones más personales.

“2019 fue para mí una llamada de atención. Me vino a confirmar o re confirmar el poder que tengo, la responsabilidad que tengo y la cantidad de cosas que hay por hacer. Ha sido muy bonito constatar lo que ha pasado en este país, a pesar de lo doloroso, duro y confrontativo. Siento que estoy viviendo y siendo parte de un despertar social que llevaba esperando desde hace tiempo; una vez más recalco, que estoy hablando de la ciudadanía, nada más”.

El actor mexicano que tiene varios proyectos este año añadió, “por otro lado, en una parte muy profesional, quizá de cine y teatro, estoy recobrando el control en mi vida. Me involucro en las cosas que realmente me importan, me mueven y como público quiero ver hechos. Llevaba un tiempo viviendo en una ola que tenía su propia inercia, que no necesariamente tenía que ver conmigo. Hoy estoy recobrando el control y eso lo agradezco. Estoy disfrutando a mis hijos, y esas cosas que realmente importan como la vida, la familia y las amistades”.

Expandir Foto | Carlos Zepeda. Previous Next



Escuchar a Diego Luna, es conocer a un hombre que cuida sus palabras, pero que no esconde sus verdadero sentir ante lo que piensa.

“Mi manera de entender es que esto no sólo se trata del tempo que a mí me toca estar aquí, esto se trata de la huella que dejas. Se trata de la curiosidad, el descubrimiento y el aprendizaje que no acaba nunca. Yo hoy aprendo un chingo gracias a mis hijos”, dijo Diego Luna durante la entrevista.

Diego cumplió 40 años, el pasado 29 de diciembre y reveló que la edad no es algo que le preocupa, sino saber aprovecharlos.

“Más allá de hacer cine, de hacer teatro o de hacer televisión, lo que me interesa es tener incidencia en el país en el que vivo… ser ciudadano. La responsabilidad de la ciudadanía, es la responsabilidad más grande después de la paternidad. Ademas van conectadas, y pues tener acceso a foros y micrófonos que amplifican tu voz, viene acompañado de una responsabilidad que va más allá de tus intereses profesionales o personales, pues tienen que ver con el país, el contexto al que perteneces y esa realidad a la que trajiste a unos seres, yo traje a dos, tengo dos hijos y para mí es importante que este país pueda ser o acercarse al país en el que me gustarían que ellos vivan”.

Tres prioridades

Ambulante: “Uno de los proyectos más emocionantes y que más orgulloso me hacen sentir es Ambulante, un proyecto que trascendió. El involucramiento que yo pueda o no tener con el, es ya un proyecto ciudadano que ha creado público y abierto espacios".

El Día Después: “Es un espacio que nos recuerda eso, el poder de la ciudadanía, la labor tan importante que tenemos los ciudadanos en reconstruir éste tan lastimado tejido social.

Ups, no se encuentra el tuit. ¿Tal vez lo eliminaron?

Paternidad: “Es el tercero, pero que quizá debió ser el primero, que es la paternidad y el ejemplo que pueda darle yo a mis hijos”.

Reflexiones de Diego Luna

Esperanza

“No estaría aquí si no pensara que podría contribuir y hacer algo. Me hubiera ido hace mucho , si no tuviera sentido para mí la palabra esperanza. Yo vivo en ese pequeñísimo sector de este país, que vive un privilegio brutal en comparación al resto del país, porque vivo en un país que me da libertad de ser quien quiero ser, decir lo que quiero decir y por ende, donde me siento más útil”.

Responsabilidad

“Viene acompañada de otras cosas muy chingonas, y es una responsabilidad porque también es una responsabilidad que viene de poder ser quien quieres ser, hacer lo que me gusta, rodearme de la gente que admiro y viene también de un agradecimiento a lo que este país me ha dado y me ha permitido desarrollar” .

Política

Al señalarle que mucha gente ha pedido que Guillermo del Toro sea presidente de México, le preguntamos si estaría dispuesto a entrar a la política: “Yo voto mañana por Guillermo del Toro [risas]. Hacer política es ser ciudadano es la forma más útil de involucrarme. Si me vas a ver un día haciendo campaña generando basura electorera y pegando en cuanto poste se pueda.. no me verás”.

Redes sociales

“Es una herramienta que pocas saben utilizar. Ni siquiera me incluyo soy un voyeur en las redes sociales, tengo poca incidencia, pero sí las utilizo muchísimo. Lo que no leo, es lo que escriben sobre mí porque estaría mal usándola. Es muy fácil perderse en un viaje de ego, siempre digo que cada vez es menos gente que escucha en las redes sociales; sin embargo hay una necesidad imperiosa de hablar y hablar , y son una herramienta para escuchar que no se nos olvide”.

Ansioso de nuevos proyectos

Diego Luna adelantó los proyectos que le están generando ansiedad para este año como la serie de Star Wars, la precuela de Rogue One, que sigue las aventuras de Cassian Andor durante los años formativos de la Rebelión.

“Empezamos este año a grabarla y estoy ansiosos de treparme a ese proyecto, y regresar a ese universo que me reconecta con mi infancia, mi amor al cine, con mi primera relación amorosa con el cine; además estoy trabajando en muchas cosas, como documentales para El día después y enfocado en Ambulante, el teatro, la segunda temporada de Narcos y el estreno de Wander darkly junto a Sienna Miller.. Hay muchas cosas hermosas pasando en mi vida y vienen más”.

Regresará a la FIL y al FICG

“Regresaré al Festival Internacional de Cine de Guadalajara y la FIL , ya voy a tramitar un gafete de miembro honorario para poder entrar y salir libremente. Quiero darme tiempo para cocinar, dormir, leer y estar con mis hijos, con al gente que amo que para mí es indispensable”.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: