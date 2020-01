El sexy escote de Salma Hayek que robó miradas en los Golden Globes 2020

La actriz de 53 años, Salma Hayek, no deja de robar suspiros a todos sus seguidores. Durante la gala de premiación de los Globos de Oro 2019 aprovechó para desfilar en la alfombra roja con un vestido de dos piezas: azul y blanco.

Su capacidad de poder interpretar cualquier papel que se pongan en su camino la han hecho acreedora a varias distinciones de la academia. Se esperaba que estrellas como Jennifer Lopez o Jennifer Aniston se lleven los flashes; Salma las opacó.

Salma Hayek, Globos de Oro - Getty Images

Con el inicio de la temporada de premios en Hollywood, las famosas comienzan a lucir los mejores atuendos. Hayek atrajo la atención con el prominente escote.

Las fotos del pronunciado escote en la parte superior de la prenda comenzaron a circular en redes sociales. Sus curvas fueron dignas de envidiar, ya que después de cinco décadas sigue cautivando, casi o más que antes.

Además de la belleza de la actriz mexicana-estadounidense, fue un momento muy ameno la reunión entre ella y Antonio Banderas. Los referentes del cine hispano han protagonizado varias cintas, entre las más recordada: The Hitman’s Bodyguard 2

Salma Hayek, Globos de Oro - Getty Images

Próximos proyectos de Salma Hayek

La actriz de raíces aztecas estará presente el ambicioso proyecto de la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel. Ella representará a uno de los Eternos, miembros relevantes dentro de los cómics.

Salma Hayek tendrá la oportunidad de trabajar de la mano con una referente de Hollywood, Angelina Jolie. Fue justamente la expareja de la estadounidense , Brad Pitt, quien consiguió el Globo de oro a mejor actor de reparto por su papel en Once Upon a Time in Hollywood.