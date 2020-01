Así se ven los incendios en Australia captados por satélites de la NASA

Los incendios en Australia están devorando gran parte de su fauna y vida silvestre. Las cámaras de la NASA pudieron captar cómo es la magnitud de la tragedia desde el espacio.

Pese a las labores de rescate y a las acciones tanto gubernamentales como de diversas organizaciones protectoras de animales se estima que aproximadamente 500 millones de animales y 20 personas han perdido la vida.

Además, se presume que el 30 % de la población de koalas, que se encuentra en peligro de extinción, ha perdido la vida.

When smoke turns day to night.

In southeastern #Australia, fires are continuing to rage. #Landsat 8 acquired this image of thick smoke blanketing Mallacoota on January 1, 2020. https://t.co/JlzEUelhcl #Victoria pic.twitter.com/F5ld4eDPYZ

— NASA Earth (@NASAEarth) January 3, 2020