El poderoso discurso de Michelle Williams sobre el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y cuándo ser mamás

Los Golden Globes 2020 estuvieron llenos de sorpresas, pero también de poderosos discursos sobre la política, la libertad sexual y sobre la maternidad, pronunciado por la actriz Michelle Williams, quien está a la espera de su segundo hijo.

La actriz de 39 años y ganadora de una estatuilla a mejor actriz por su papel en Fosse/Verdom, habló sobre el aborto y cómo el derecho de elegir le había permitido alcanzar lo que más ha deseado en su carrera actoral.

El poderoso discurso de Michelle Williams en los Golden Globes 2020

"Hice todo lo posible para vivir una vida creada por mí misma y no solo una serie de eventos que me sucedieron", comenzó diciendo al recibir su premio. "A veces, desordenada y garabateada, a veces cuidadosa y precisa. Pero una vida que había tallado con mi propia mano, y no habría podido hacer esto sin emplear el derecho de una mujer a elegir".

La estrella, madre de Matilda de 14 años, hija del fallecido Heath Ledger, continuó: "Para elegir cuándo tener a mis hijos y con quién, cuando me siento apoyada y capaz de equilibrar nuestras vidas, sabiendo, como todas las madres saben, la balanza debe y se inclinará hacia nuestros hijos".

"Ahora, sé que mis elecciones pueden ser diferentes a las tuyas, pero gracias a Dios, o a quien reces, que vivimos en un país fundado en el principio de que soy libre de vivir por mi fe y tú eres libre de vivir por los tuyos", agregó la artista, reseñó Daily Mail.

También llamó a todas las mujeres a votar en las elecciones para mejorar el futuro de Estados Unidos: "Mujeres, de 18 a 118 años, cuando llegue el momento de votar, voten por su propio interés. Es lo que los hombres han estado haciendo durante años, por eso el mundo se parece tanto a ellos. Pero no lo olviden, somos el mayor órgano de votación en este país. Hagamos que se parezca más a nosotros".

