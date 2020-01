Casi medio billón de animales han muerto en los incendios forestales en Australia

Australia sigue luchando contra los incendios forestales que han arrasado con más de 40,000 kilómetros cuadrados en cinco estados. Desde el mes de septiembre, el fuego se ha extendido tan rápido que ha habido una mortalidad significativa de animales en todo el territorio, provocando una crisis ambiental significativa.

Las autoridades no tienen una cifra exacta sobre cuántos animales han muerto, pero los expertos dicen que es probable que sean millones y que lo más probable es que siga en aumento. Los ecologistas de la Universidad de Sydney estiman que alrededor de 480 millones de mamíferos, aves y reptiles han sido asesinados, directa o indirectamente, por los devastadores incendios desde que comenzaron en septiembre, informó The Times.

Do people realise how bad it is in Australia right now? An area the size of Belgium has burnt to the ground & over half a million animals have been wiped up #AustraliaFires #AustraliaBurns pic.twitter.com/KY3Ux1Sko2

— Deric Ó hArtagáinTV (@deric_tv) December 30, 2019