Estos son los libros que no puedes dejar de leer en 2020

View this post on Instagram

¡Feliz viernes! 💖 Hace unos días me llegó por sorpresa #TampocoPidoTanto, el nuevo libro de #MeganMaxwell. Además, la editorial me lo envió con un peluche de un corazón ideal 😍 Siempre me habéis pedido que lea a esta autora y os cuente qué me parece, pero aunque me encanten los libros románticos, no soy mucho de erótica, aunque de vez en cuando no hago ascos a alguno 🙊 El caso es que le daré una oportunidad a la autora con su último libro y a ver qué tal. Espero por lo menos disfrutarlo mucho, ya que voy sin expectativas para que no me decepcione ☺️ ¿Habéis leído a Megan Maxwell? ¿Cual es vuestro libro favorito de ella? Contadme 📖✈️ ❄️❄️❄️❄️ #bibliophile #bookstagram #bookstagramespaña #bookstagrammer #bookish #booknerd #bookworm #booklove #bookaddict #romanticbooks