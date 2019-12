El poder del Feng Shui: Empresas y familias ponen su éxito en manos de dos ecuatorianas

Para ellas nada es imposible, todo tiene un objetivo y razón de ser en nuestra existencia: desde un objeto, pasando por un color, hasta nosotros mismos como seres humanos. Son un equipo muy consolidado y es que no es para menos, Fascia y Amanda Manuela se empoderan la una a la otra en el maravilloso mundo del Feng Shui.

Cada una se ha formado académica y profesionalmente para ayudar a sus consultantes. Fascia es maestra reconocida por el Instituto Mundial de Feng Shui de Malasia, además estudió Psicología, Comunicación social y tiene una maestría en Diseño interior.

Su hija siguió sus pasos como maestra de Ciencias Ancestrales y Holísticas, es también ingeniera comercial y tiene conocimientos de Programación Neurolingüística (PNL), Coaching empresarial, Certificación en energía femenina y en aromaterapia.

Del éxito de su labor dan cuenta cientos de hombres y mujeres que siempre las nombran con mucho amor por los resultados fascinantes que han alcanzado en cada circunstancia con su familia, empleos, emprendimientos, relaciones, etc.

Pero es más que eso, pues su labor ha trascendido incluso a nivel empresarial.

“Para entenderlo hay que saber que Feng Shui significa ‘viento y agua’, dos energías que fluyen en el universo, una que lleva y otra que trae, una que trae y otra que lleva. Es hablar de estas dos polaridades existentes como es el Ying y el Yang”, explica Fascia.

Es así que Maserati, uno de los fabricantes de autos deportivos de lujo, contactó desde Miami a estas ecuatorianas para guiarse por su relevante experiencia en ello y armonizar sus espacios con el fin de alcanzar el bienestar y el éxito de sus operaciones en Ecuador.

Al igual que esta reconocida empresa, otras marcas de petroleras, entidades de comunicación, supermercados, inmobiliarias, bufetes de abogados, restaurantes, spas, constructoras, entre otras, también han puesto su entera confianza en el conocimiento de esta ciencia oriental para lograr los resultados deseados a nivel económico, administrativo, social y en la relación con sus clientes.

Según Fascia, el feng shui es un estilo de vida para vivir en armonía. Seguramente, te has hecho estas preguntas: ¿Cómo estoy actualmente? ¿Me va bien o todo está mal? ¿Por qué todo me sale al revés? Pues sí y todo parte de esto. Junto a ellas entenderás y resolverás estas incógnitas. “El caos no es malo, al contrario es la pauta para reconocerte y saber cómo actuar para tu beneficio”, acota Amanda.

¿Cómo armonizan y te guían al éxito?

Desde que era una niña, Fascia tenía una intuición fuera de lo común. De hecho, sus compañeras universitarias le consultaban cuál era la tesis que debían estudiar. No se trataba de un milagro, pero coincidía con sus predicciones.

“A veces hasta me llaman bruja, pero esto no tiene nada que ver con eso. Si hay algo que te puedo aconsejar es que hagas caso a tu pálpito, a tu corazón, a tu intuición. He tenido pacientes muy escépticos cuando llegan, pero cuando se van de aquí son personas que buscan un cambio, con más afán que quien les recomendó venir a mí”, señala.

Para Amanda, el ser humano fluye en armonía cuando su mente, cuerpo y espíritu están en sintonía. Y esto no significa alejarte de tus creencias religiosas, no se trata de magia, adivinanzas o brujería. “Esta es una concepción muy errada que tienen las personas”, destaca.

Cada ser humano tiene un zoológico en su ser y esto se puede ver en la fecha de nacimiento que con el feng shui es determinante para saber qué animales te caracterizan, como es el día, mes y año en que naciste. Fascia dice que ella es una cabra de madera número seis acompañada de cuatro pilares, pues nació en el día del dragón, el mes de la rata y en la hora del mono.

“Así es como habitan en cada persona cuatro animales y también hay que considerar los cinco elementos de la naturaleza: el agua, el metal, la madera, la tierra y el fuego. Debes saber cuáles son para entenderte y alcanzar un balance y equilibrio en armonía. Y estos datos tienen una explicación matemática, nada es inventado.”, explica.

Es así que al saber eso se puede ver cuáles son los puntos de prosperidad y pérdida, los colores ideales que atraen las buenas vibras, las personas ideales para relacionarnos en todos los ámbitos. Con esto, además se puede ver geográficamente dónde ponerte un negocio, si es un buen año para invertir, organizar tu casa, tu billetera… en fin.

Encontrar el sentido de todo

Madre e hija pasan días enteros ayudando a armonizar los espacios, determinando qué colores elegir, ubicando las habitaciones, organizando oficinas, todo esto basándose en la persona que habita u ocupa cada sitio. Junto a ellas trabajan arquitectos, diseñadores e ingenieros.

Gracias al Feng Shui han visto casos de éxito y han impulsado la prevención de accidentes o malas decisiones.

“A mí se han acercado personas que han tenido pensamientos suicidas y he podido direccionarlos para hacerles entender su situación, así como los lineamientos para alcanzar su éxito personal. Me siento orgullosa de quien soy ahora. Si volviera a nacer sería maestra de feng shui esta y todas mis vidas”, concluye Fascia.

