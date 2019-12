Seguimos sin aprender: revelan lista con las peores contraseñas del 2019 y la más mala es la misma del año pasado

¿Qué tienen en común la palabra "contraseña" y el presidente Trump? En realidad no mucho, solo que ambos perdieron el ranking en la lista anual de las peores contraseñas que realiza la consultora SplashData.

En la novena entrega anual de la lista de las peores contraseñas del año, la palabra "contraseña" dejó el top 3 por primera vez en el historial de la lista.

Mientras hacía su debut en 2018 en la lista anual, compilado por SplashData después de evaluar más de 5 millones de contraseñas filtradas en Internet, "donald" no apareció en ninguna parte de la lista de este año.

"Invocar el nombre del presidente o cualquier otra celebridad como contraseña es una decisión peligrosa, que los hackers explotarán y lo pondrán en riesgo sustancial de que le roben su identidad", explicó al respecto dijo Morgan Slain, CEO de SplashData, Inc., desarrollador de soluciones de seguridad de contraseña para protección personal y comercial.

¿Y cuáles son las peores contraseñas? Revisa acá la lista de las 25 más malas y asegúrate que no esté la tuya.

1 – 123456 (rank unchanged from 2018)

2 – 123456789 (up 1)

3 – qwerty (Up 6)

4 – password (Down 2)

5 – 1234567 (Up 2)

6 – 12345678 (Down 2)

7 – 12345 (Down 2)

8 – iloveyou (Up 2)

9 – 111111 (Down 3)

10 – 123123 (Up 7)

11 – abc123 (Up 4)

12 – qwerty123 (Up 13)

13 – 1q2w3e4r (New)

14 – admin (Down 2)

15 – qwertyuiop (New)

16 – 654321 (Up 3)

17 – 555555 (New)

18 – lovely (New)

19 – 7777777 (New)

20 – welcome (Down 7)

21 – 888888 (New)

22 – princess (Down 11)

23 – dragon (New)

24 – password1 (Unchanged)

25 – 123qwe (New)

Las mismas palabras

Lo más llamativo del listado por SplashData es que los usuarios de computadores continúan usando las mismas palabras y patrones alfanuméricos predecibles y fáciles de adivinar, pese a que cada año se alerta de la falta de seguridad que ello conlleva.

Cabe recordar que cada año, SplashData evalúa millones de contraseñas filtradas para determinar qué contraseñas fueron utilizadas más comúnmente por los usuarios de computadoras durante ese año.

Las contraseñas comunes que aparecen continuamente en la lista de las peores contraseñas, más allá de "contraseña" y "123456", incluyen "princesa", "qwerty", "iloveyou" y "bienvenido".