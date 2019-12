Conoce a la astrónoma chilena que ha descubierto tres planetas con solo 28 años

View this post on Instagram

1/2 #MaritzaSoto Nunca se imaginó el revuelo que ocasionó su descubrimiento. En marzo de 2014 inició un proyecto en la Universidad de Chile para analizar los datos de un conjunto de estrellas rojas, junto a Matías Jones y su profesor guía James Jenkins, astrónomo que en 2012 participó en el hallazgo del planeta más cercano a la Tierra con condiciones aptas para la vida. Pese a sus descubrimientos, Maritza prefiere mantener un perfil bajo y no hacer tanto alarde de sus logros. Habla de ellos con relajo y naturalidad, como si fueran cosa de todos los días. Y para ella, en cierto modo, lo es. Desde los 10 años quiso convertirse en astrónoma, sueño que se hizo realidad gracias a su gran motivación y al apoyo de sus padres. “Una vez llegué a mi casa con un libro de astronomía general que encontré en la biblioteca de mi colegio y para mi cumpleaños me regalaron el mismo libro para que continuara leyendo y luego otros más. Cuando tenía 14 años, mis papás organizaron un viaje sorpresa al cerro Tololo. Esa fue la primera vez que visité un observatorio. Me gustaba verlos entusiasmados con mi interés en estudiar algo así, tan lejano a lo que ellos hacían, porque ambos son abogados”, explica. Luego de ocho meses de investigación, Maritza descubrió que alrededor de una estrella roja gigante, ubicada a 293 años luz de la Tierra, orbitaba un segundo planeta que no había sido detectado. Lo particular de esto es que sólo uno de cada cinco planetas descubiertos gira en torno a este tipo de estrellas, sobre todo si se trata de un cuerpo gigante, orbitando a una distancia similar a la que se encuentra Venus del sol. "Hace algunos años se habían descubierto planetas alrededor de algunas estrellas y tiempo después un grupo de investigadores analizó de nuevo los datos con un método más moderno, viendo que varios planetas que habían descubierto antes, no existían. Entonces cuando comencé a enfocarme en la detección de planetas, le pedí a un profesor trabajar en algún proyecto. Fue un trabajo largo. Empecé con tres estrellas y aumenté a cinco, entre las que encontré la señal de un nuevo planeta. También concluí que otros dos no existían y cambié algunos parámetros. Esto demuestra