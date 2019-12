Trabajadoras de limpieza protestaron en Los Ángeles cantando 'El violador eres tú'

En Chile nació el movimiento 'El violador eres tú' contra las violaciones y abusos a las mujeres, causa que le dio la vuelta al mundo. Tanto, que el canto fue replicado en América y Europa con adaptaciones y traducciones incluídas.

Ahora, en las calles de Los Angeles, trabajadoras de limpieza también protestaron y alzaron su voz contra los abusos que han sufrido a lo largo de los años por parte de sus patrones y contratistas.

Las mujeres estaban vestidas de blanco, con frases pintadas en rojo entre las que se leían "Ya basta", "La culpa no es mía", entre otras.

La protesta tuvo lugar en la intersección de la calle Figueroa y el Boulevard Olympic, reseñó el diario La Opinión que estuvo en el lugar.

LA Janitors sing #Elvioladorerestú (The rapist is you) in DTLA to denounce big corporations that permit sexual harassment and abuse at workplaces.

When workers accuse their predators, they are ignored, they said.#UnVioladorEnTuCamino pic.twitter.com/bNG3WJ3JLo

— Jacqueline García (@jackiereporter) December 12, 2019