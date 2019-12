"Nos separan 5 asientos": el tenso intercambio entre Erika Olivera y Pamela Jiles

Tras la participación de la diputada RN Erika Olivera en el matinal Bienvenidos, de Canal 13, las reacciones no se hicieron esperar. La parlamentaria realizó una intervención apuntando a la falta de unidad en el país, entregando una opinión que no estuvo exenta de polémicas.

"Lo que uno ve dentro de la sociedad, por ejemplo, en la época de la dictadura. Cuando uno ve a esas personas que tienen tanto resentimiento, todos los gobiernos que han pasado no se han preocupado que esas personas se mejoren desde adentro. Que mejoren su alma. Como país también hemos fallado en eso", fueron sus palabras. Las mismas que encendieron el debate en Twitter, en donde alcanzó el primer lugar en las tendencias a nivel nacional.

Tal fue el revuelo, que desde su partido salieron a explicar sus dichos y llamaron a no fomentar las fake news. "Para que no queden dudas. Diputada @erikaoliverad lo que dice es que el resentimiento de familias de víctimas de la dictadura se debe en razón que el Estado no las ha amparado y ayudado, sólo a punta de bonos. Nunca se han preocupado de éstas. Apoyándolas! No a las #FakesNews", escribieron.

Momentos más tarde, Erika Olivera fue abordada por la diputada Pamela Jiles a través de la misma plataforma. La parlamentaria se refirió a sus dichos indicando que "no ha entendido nada todavía". "[email protected]: me avisan que @erikaoliverad está ahora en #Bienvenidos13 diciendo que los torturados durante la dictadura somos resentidos… entre otras linduras. Parece que no ha entendido todavía", puso.

Sin embargo, su mensaje fue respondido por la misma parlamentaria, quien la emplazó indicando que "nos separan solo 5 asientos". "Si tiene dudas, no entiendo por qué no se acerca a mí para conversar", agregó.

