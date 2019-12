Eugenio Derbez y sus polémicas declaraciones sobre el feminismo

El comediante y actor Eugenio Derbez se encuentra promocionando la segunda temporada de LOL (Last One Laughing), ahí fue entrevistado por diversos medios de comunicación mexicanos, entre ellos Reporte Índigo, quienes cuestionaron al conductor de LOL sobre algunos de los temas actuales de los que México está hablando.

En protagonista de No se aceptan devoluciones fue cuestionado sobre la forma de hacer comedia y cómo temas de actualidad como el feminismo la afectan.

“Por supuesto que están enojadas y tienen toda la razón de estar enojadas; pero, se ha salido de las manos y una cosa ha contaminado a otra y al final pues sí ha perjudicado a la comedia, ya no puedes hacer chistes de nada”, dijo Derbez en entrevista para Reporte Índigo .

El comediante se refirió a lo complicada que se ha vuelto su profesión, pues hacer chistes de cualquier tema se ha vuelto complicado y, sobretodo, delicado.

“Ahora con las redes sociales todo mundo se ofende de todo. Antes te burlabas de todo, la comedia de eso se trata de burlarte de todo, ahora no se puede, te crucifican. Yo me siento como caminando sobre cartones de huevo porque cada chiste que dices pues dices: a ver a quién ofendo. Es complicado, la comedia se ha vuelto algo muy complicado”, confesó.

Verónica Toussaint, quien también participa en esta segunda temporada de LOL se refirió al feminismo y explicó que no tocaron temas delicados para la sociedad mexicana. Mientras que Alex Fernández y El diablito expresaron que hablar de estos temas era delicado.

Eso era situación que no tendría porque tener una burla al respecto. Me parece que en este programa hicimos cosas entre nosotros pero no tocamos temas dolorosos o delicados para el país, porque te estás exponiendo, expresó Toussaint.