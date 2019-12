Los memes más divertidos que dejó el Miss Universo 2019

La noche de este domingo se realizó el Miss Universo 2019 en el Tyler Perry Studios de Atlanta, Estados Unidos, donde 90 candidatas lucharon para coronarse como la mujer más bella del Universo.

Miss South África en el Miss Universo: "Me digo todos los días: eres bella, eres capaz, eres inteligente" La joven inspiró a todos con este poderoso mensaje.

El evento, que fue presentado una vez más por el comediante Steve Harvey comenzó con la explosiva presentación de Ally Brooke ex Fifth Harmony, quien sorprendió a todos con su más reciente tema y donde las 90 candidatas hicieron su primera aparición.

Luego eligieron a las 20 semifinalistas que fueron Miss República Dominicana, Miss México, Miss Venezuela, Miss Colombia, Miss Perú, Miss Brasil, Miss Puerto Rico, Miss Filipinas, Miss India, Miss Estados Unidos, Miss Albania, Miss Francia, Miss Islandia, Miss Croacia, Miss Portugal, Miss South África, Miss Indonesia, Miss Vietnam, Miss Nigeria, y Miss Tailandia.

Miss Universo 2019: candidatas sufren aparatosa caída mientras desfilaban en traje de baño en la preliminar Las participantes vivieron un terrible momento durante la preliminar del concurso.

Solo 10 de ellas continuaron y fueron las candidatas Miss Estados Unidos, Miss Colombia, Miss Puerto rico, Miss South África, Miss Perú, Miss Islandia, Miss Francia, Miss Indonesia, y Miss Tailandia.

Más tarde eligieron a las 5 semifinalistas, donde fueron elegidas Miss México, Miss Tailandia, Miss Colombia, Miss Puerto rico, y Miss South África.

Al final, Miss México, Miss Puerto Rico y Miss South África, fueron las tres finalistas que debieron responder las complejas preguntas y todas tuvieron un desempeño excelente.

Por supuesto los memes no se hicieron esperar durante la noche y como de costumbre los usuarios no perdieron la oportunidad de sacar lo más gracioso del importante evento.

Los memes más divertidos del Miss Universo 2019

Mood despues de ver los abdominales marcados de Miss USA#MissUniverse2019 pic.twitter.com/tpb1usVAt9 — Angeles 😌 (@Angiexmalena) December 9, 2019

Yo cuando veo los cuerpazos de las chicas del #MissUniverse2019 mientras finjo que no destruyen mi autoestima. pic.twitter.com/CrfPzE5wZA — Sarcasm« (@januarycolor) December 9, 2019

yo creyendo que habían excluido a Colombia pero al rato escuché que la llamaron#MissUniverse2019pic.twitter.com/7x9CC52hem — miguel (@jinxbin) December 9, 2019

Luego de terminar de ver la pasarela de traje de baño #MissUniverse2019 pic.twitter.com/rbagRZPTVN — YurdaaNaranjoG. (@yurdanaranjo) December 9, 2019

El presentador de #MissUniverse2019 desde la primera vez que se equivocó los resultados, ahora le invitan a cada Miss Universo … pic.twitter.com/pXDx0yllmx — .•°ᴍᴇʟᴀɴɪ°•.||🇧🇴 (@1D__hemmo1996) December 9, 2019

Yo aquí criticando la pasarela de las miss y yo ni camino..arrastro mis pies #MissUniverse2019 pic.twitter.com/T1ad8HCYQL — primípara 🇨🇴☕ (@KarlaMarica) December 9, 2019

Te recomendamos en video