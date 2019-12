Estos son los trajes típicos más excéntricos en la historia del Miss Universo

View this post on Instagram

Claudia Tavel, Miss Bolivia 2014, mencoba kostumnya selama latihan di Miss Universe Pageant ke-63 di Miami, Florida pada 20 Januari 2015. (Image: Reuters/Miss Universe Organization) #MissUniverse #MissUniverse2015 #Bolivia #ClaudiaTavel #Tavel #MissBolivia2014 #Miami #Florida #2015 #Costume #Beautiful #CNN #CNNIndonesia