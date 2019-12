La importancia de enseñarle a tus hijos a denunciar agresiones sexuales

El abuso sexual de niñas, niños y adolescentes es una situación triste y muy real y es una de las más comunes en el mundo. Este suele ser malentendido y ya que en muchos países no está tipificado como delito grave por ser difícil de comprobar, es fácil que las cifras vayan en aumento sin haber consecuencias.

Si bien es cierto que la calle y ciertos lugares donde se mueven los niños suelen volverlos en blanco fácil, los agresores más peligrosos se encuentran en la misma familia, siendo los tíos y primos los principales violadores. El abuso sexual infantil es ilegal y un delito grave. Causa graves daños a los niños y sus familias y los efectos del abuso sexual infantil pueden durar toda la vida

Es por ello que la comunicación con tus hijos es fundamental, no solo por el bien de su desarrollo sino para poder entender y ser entendidos. La comunicación es la base de las relaciones y es esencial para el aprendizaje, el juego y la interacción social.

La buena comunicación con los niños no solo se trata de enseñarles los números o los colores, ni tampoco en enseñarles a saludar y ser amables con otros; se trata también de animarlos a hablar contigo y de escucharlos para que puedan decirte cómo se sienten Debes enseñarle a tus hijos a ser capaces de escuchar y responder de manera sensible a todo tipo de cosas. No solo deben ser capaces de comunicarte cosas buenas, sino también ira, vergüenza, tristeza o miedo en caso de que se vean involucrados en situaciones peligrosas o que los incomode.

El lenguaje no verbal también es importante para captar cualquier situación que no sepan expresar con palabras. por ello, también debes ser muy perceptiva con su lenguaje corporal y sus acciones, de modo que entiendas cuando algo no está bien.

¿En qué consiste el abuso sexual infantil?

Para tener una buena comunicación con tus hijos y mantenerte alerta, es importante entender en qué consiste el abuso sexual infantil. Este ocurre cuando un adulto usa su poder o autoridad para involucrar a un niño en una actividad sexual.

El abuso sexual no siempre es sexo, también puede incluir una variedad de comportamientos sexuales que pueden ser físicos, verbales o emocionales. Los niños suelen ser maltratados por alguien que conocen y a menudo comienza cuando son muy pequeños. Se pueden usar amenazas, trucos o sobornos para evitar que el niño se lo cuente a nadie y si no existe una buena comunicación con sus padres o personas de confianza, esto suele quedar en el anonimato e impunidad.

¿Cuáles son las señales de que un niño está siendo abusado sexualmente?

Los niños a menudo no hablan sobre el abuso sexual porque piensan que es su culpa o han sido convencidos por su abusador de que es normal o un "secreto especial".

Los niños también pueden ser sobornados o amenazados por su abusador, o decirles que no se les creerá.

Un niño que está siendo abusado sexualmente puede cuidar a su abusador y preocuparse por meterlo en problemas.

Estas son algunas de las señales que puedes observar:

-Cambios en el comportamiento: un niño puede comenzar a ser agresivo, retraído, pegajoso, tener dificultades para dormir o comenzar a mojar la cama.

-Evitar al abusador: al niño puede no gustarle o parecerle tener miedo a una persona en particular y tratar de evitar pasar tiempo a solas con ella.

-Comportamiento sexual inapropiado: los niños que han sido abusados ​​pueden comportarse de manera sexualmente inapropiada o usar un lenguaje sexualmente explícito.

-Problemas físicos: el niño puede desarrollar problemas de salud, como dolor en las áreas genitales y anales o infecciones de transmisión sexual, o puede quedar embarazada.

-Problemas en la escuela: un niño maltratado puede tener dificultades para concentrarse y aprender, y sus calificaciones pueden comenzar a disminuir.

