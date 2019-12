UnVioladorEnTuCamino: mujeres relatan las agresiones que vivieron

Las activistas chilenas de Lastesis regalaron al mundo el que se ha convertido en un himno para las feministas. Con esta canción mujeres de todo el mundo han dejado el miedo atrás para gritarle al mundo los casos de violencia machista que han padecido.

A través de redes sociales y con el hashtag #UnVioladorEnTuCamino, decenas de mujeres ejemplificaron las situaciones en las que vivieron violencia.

A veces el agresor está más cerca de lo que imaginamos, es alguien de "confianza" o con quien solemos interactuar.

También nos han quitado el derecho a divertirnos libremente.

ONU Mujeres estima que un 70% de las víctimas de violencia fue atacada por un familiar o alguien con quien la víctima tenía relación.

Me costó 25 años hacer tuit Me sumo !!!

No sólo las mujeres sufren violencia, a muchas niñas les arrebatan la niñez.

Al leer relatos como éste nos queda claro que nunca más debemos quedarnos calladas. Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio.

El agresor también puede ser tu pareja sentimental. Estar con alguien no te obliga a tener relaciones sexuales sin consentimiento.

Y la culpa NO era mia (era mi esposo)

Ni donde andaba (estaba en mi casa)

Ni como vestia (jeans y polera (la primera de muchas))

Me costo 15 años pero salio ese veneno que me ahogaba cada dia

No sin terror,

No sin angustia,

No sin dolor

Hace un par de semanas…

— Pilar (@pilarferfig) November 30, 2019