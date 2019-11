Reina San Francisco de Quito: Ana Belén es amante de las parroquias rurales

View this post on Instagram

Día 13☀️ Estamos felices de compartir con ustedes las actividades como candidatas a @reinadesanfranciscodequito #Amaguaña • • Quiero agradecer a las persona que están pendientes de cada actividad y que nos brindan su apoyo incondicional 🙏🏼 Sabían que el #centroterapeutico de la @fundacionreinadequito brinda servicio integral a niñ@s con #sindromededown 🥰 #reinasanfranciscodequito #fundacionreinadequito @laclavecomunicaciones #anabelenrsfq 🙌🏼 • • These girls are on fire ☀️🙇‍♀️