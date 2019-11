“El diálogo y el amor serán nuestras mejores armas”: Hermana de Dylan Cruz

Un muy triste hecho se dio en el país, el joven Dilan Cruz falleció el pasado lunes.

Así lo informó la institución hospitalaria que dejó entrever el dolor por el fallecimiento del joven estudiante del colegio público Ricaurte.

A Dilan lo hirió un efectivo del Esmad en la cabeza, cuando dispersaba una protesta que era pacífica.

En cuanto se conoció la noticia, los colombianos se manifestaron en las redes sociales y exigieron justicia.

Su hermana, quien ha sido la cara de la familia Cruz desde que se dieron los funestos hechos que enlutan al país, volvió a hablar.

Pero esta vez para pedir que nadie se aprovechara políticamente de la muerte de su hermano.

“Gente linda de Colombia no más violencia. El diálogo y el amor siempre serán nuestras mejores armas (…) Lo que queremos nuestras generaciones es paz, no más ataques a nosotros mismos, no más violencia, no más crueldad, no más atropellos con el otro, porque en algún momento seremos nosotros mismos”, aseguró la hermana del joven.