Opinión ¿Por qué 'Epa Colombia' sí se sale con la suya mientras el ESMAD ajusticia a inocentes?

Por Luz Lancheros @luxandlan*

Y a 'Epa Colombia' no le pasará nada. Nada grave. Nada grave a pesar de que se grabó destruyendo bienes que los ciudadanos pagan con sus impuestos. Nada grave, porque mientras que miles de jóvenes como Dilan Cruz han marchado pacíficamente y muchos como él han sido agredidos y hasta asesinados desde la primera presidencia de Uribe y no han hecho absolutamente nada, a ella sí no le pasa nada. A ella, que destruyó y vandalizó, no le hacen nada, mientras que a los jóvenes que marchan sí, el resto de la sociedad los ha tratado de "vagos" y hasta de criminales.

Mientras que esa mujer, ya con dos cuentas de Instagram, se pavonea y habla de su delito y sigue ganando seguidores, a muchos jóvenes menos famosos (y que sí estudian, van a luchar por sus derechos y se preocupan por su país) la Policía, el Ejército y el ESMAD los han cazado, herido, mutilado y violentado en estos últimos meses desde que comenzaron las protestas estudiantiles y sus casos se han quedado en absoluta impunidad, la justicia colombiana prefirió hacer con esta horrible ignorante e indolente, con esta criminal, un show mediático. Y mientras Dilan, que solo quería un futuro mejor, se debate entre la vida y la muerte la verdadera vándala va a quedar impune. Vaya justicia. No hay palabras para describir este asco profundo.

Y así, este país, suma otra injusticia más a las tantísimas injusticias por los que miles marchan en todo el territorio. Porque mientras miles de vidas de jóvenes de la edad de esa mujer han sido silenciadas, arruinadas o segadas y han quedado en el olvido, personajes como ella siguen haciendo negocios, siguen en cargos políticos. Siguen saliéndose con la suya. Siguen estando en círculos de riqueza, fama y poder. Siguen con sus vidas, sin ser castigados. Siguen sin recibir una sanción ejemplar, en un lugar donde se elige olvidar selectivamente (como ya lo hemos visto con sus patéticos seguidores), donde el sistema de justicia está para arruinar a la gente que se esfuerza, para enredarlos, para que no hagan nada ante todas las cargas y desventajas que el Gobierno, con su sistema hecho para que los casos no se solucionen nunca, les impone.

Por esto también la gente está marchando. Llevamos cinco días. Y a estas personas, en todo el país, son las que senadores, indolentes, "gurus del periodismo" y gente sin corazón ha decidido estigmatizar. Gente común que jamás pensaría siquiera en hacer lo que hizo esa espantosa mujer. Gente que pensó en ejercer sus derechos ciudadanos. Pero a ellos sí los seguirán persiguiendo, criticando en sus familias y lugares de trabajo. Estigmatizando. Mientras tanto, Epa Colombia seguirá haciendo negocios y burlándose de este país en llamas al que ella contribuyó a destruir de manera literal.

Y mientras Dilan, que solo quería un futuro mejor, se debate entre la vida y la muerte la verdadera vándala va a quedar impune. Vaya justicia. No hay palabras para describir este asco profundo.

Yo hago un llamado a quienes la siguen. ¿Se han indignado de que los extranjeros lleven una camiseta de Pablo Escobar y de que les digan que es "cool"? ¿Se indignan de que les digan que son unos narcos y prostitutas y les hablen de narconovelas? Pues bien, ustedes hacen exactamente lo mismo que ellos al seguir a esta mujer. Si bien sus delitos no son iguales en proporción siguen siendo eso, delitos. ¿Por qué entonces glorificar a alguien que violó la ley y que muestra que este sistema de justicia actual no sirve para nada?

Dejemos de hacer famosa a gente estúpida e indolente, como hemos visto a tantos en este paro. Pero sobre todo, dejemos de vanagloriar a criminales. Si queremos cambiar un poco a este país, dejemos de glorificar a los que "viven del bobo" y comencemos a pensar proporcionalmente. Dejemos de alabarlos porque se salieron con la suya y pensemos mejor en todos los que sin su visibilidad están cayendo en las calles solo por no poder tener una oportunidad, por querer hacer lo correcto y a los que el sistema ha aplastado de todas las formas. Porque ellos marchan para que esto cambie y no están destruyendo nada. Pero la justicia sí los está destruyendo a ellos.

*Las opiniones de la columnista no representan a este portal*

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO