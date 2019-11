ONU Mujeres inicia campaña para eliminar la violencia sexual en contra de las mujeres

View this post on Instagram

La violencia hacia las mujeres y en particular la violencia sexual es un asunto que debe ser abordado por la sociedad en su conjunto. ⠀ La violencia sexual puede darse en todo contexto y lugar: en el trabajo, en el espacio público y privado, en los lugares de estudio, al interior de los hogares. ⠀ Avanzar hacia la promoción de cambios en las conductas, comportamientos y actitudes de los hombres y de toda la sociedad, que contribuyan a la generación de nuevas prácticas y creencias culturales, es parte fundamental de las acciones a ejecutar para un mundo libre de violencia. ⠀ Hoy es el momento. . . . . #NoMásViolenciaSexual #NoesNo #16Días #ViolenciaSexual #OrangeTheWorld #Únete #Violación #AcosoSexual #Consentimiento #ActoSexual #ViolenciaDeGénero #ONUMujeres #HeForShe #MeToo #NiUnaMenos