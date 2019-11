El mensaje de la señorita Colombia en medio del paro por el que la tildan de inteligente

View this post on Instagram

Hola a todo mi hermoso País, les habla su Señorita Colombia. Solo deseo que la marcha de hoy sea en paz y que sepamos que el amor y el respeto que le tengamos a nuestras ciudades y a los demás es la base de todo y el principio de un cambio positivo. Demostremos que con cultura, tranquilidad y de manera pacífica se puede lograr una verdadera transformación para todos.