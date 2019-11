El mensaje empoderador de Millie Bobby Brown en la ONU contra el acoso a las niñas

Millie Bobby Brown tomó la palabra en la más reciente cumbre de la Unicef en la ONU por el Día Mundial del Niño, dando un mensaje empoderador para todas las niñas y abogando por sus derechos en el mundo.

La embajadora de buena voluntad de la Unicef de 15 años, comenzó su discurso agradeciendo la oportunidad de estar en la cumbre y además, confesando que fue víctima del bullying cuando era más pequeña.

"He tenido mucha suerte en mi vida. No doy nada por sentado. Pero también sé lo que se siente ser vulnerable. En la escuela, fui intimidada por un grupo de estudiantes. Recuerdo que me sentí impotente. La escuela solía ser un lugar seguro. Ahora tenía miedo de irme. No sabía en quién podía confiar, a quién recurrir", expresó la protagonista de la serie Stranger Things, de Netflix.

El valioso mensaje de Millie Bobby Brown en la ONU

"Al igual que millones de otras chicas de todo el mundo, también me han acosado en línea. Es una sensación aterradora mirar tu teléfono y ver que los mensajes que la gente envía están llenos de ira, odio e incluso amenazas. Muchos de estos son de extraños. Trols anónimos en internet", agregó la también creadora de una línea de maquillaje.

La joven actriz enfatizó en que no debemos dejar que los que nos atacan nos roben el poder interior que llevamos dentro.

"Como todos los matones, obtienen su poder quitándoles el poder a los demás. Haciéndolos sentir tan asustados e indefensos como yo. Tuve suerte. Con la ayuda de mis amigos, familiares y personas a mi alrededor, pude superar estos sentimientos negativos y recuperar mi poder. Pero millones de niños no tienen tanta suerte. Todavía están luchando en la oscuridad", lamentó Millie.

Resaltó el daño emocional y a la salud mental que causa la intimidación, las amenazas, causando estrés, enfermedades e incluso llenando a los chicos de ideas suicidas.

"En algún lugar del mundo hoy, en este momento, una adolescente está siendo intimidada en línea. Ella está asustada. Ella es vulnerable. Ella se siente sola. Mi mensaje para ella es este: no estás sola. Hay personas que se preocupan por ti. Hay personas que te escucharán si buscas ayuda. Tienes derechos", enfatizó Millie Bobby Brown.

Insistió en que continuará hablando del tema del acoso a donde vaya: "Y aprovecharé cada oportunidad para correr la voz acerca de cómo podemos terminar con la intimidación, en línea y fuera de ella".

