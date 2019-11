Video Viral: ¿Es posible ejercitarnos de está forma?

La Web se llenó de sorpresas frente a un video que se hizo viral en menos de una hora. El cual mostraba a una mujer que ejercitaba su vagina con un pesa, dentro de un gimnasio y a vista de todas las personas.

Cómo resultado de este peculiar momento, las redes sociales explotaron de comentarios y reacciones.

En los cuales se podía leer las dudas que creo en muchos internautas, alrededor de esta forma de ejercitarse.

Un video sin precedentes

Una publicación en Twitter y Facebook, dejó ver el momento en el que una mujer ejercitaba sus genitales con una pesa en forma de bola de boliche entre sus piernas.

En dicho video se muestra el momento exacto, cuando la pesa es movida lentamente, especificamente sobre su vagina de esta persona, de quien se desconoce por completo su identidad.

Todo habría pasado el pasado, un día especial para Internet, porque a través de esta herramienta se creo, el

Debido a esto, muchas personas consideraron que algún/na bromista habría compartido el video, como parte de este festejo.

Sin embargo, hasta ahora no existe prueba alguna que esto se haya hecho por este motivo.

Reacciones de los Internautas

Por otro lado, dentro del gimnasio en donde se grabó este video, todo ocurre con total normalidad, mientras algunas otras personas continúan ejercitándose. Lo que haría pensar a los internautas que estos

Los usuarios de las redes sociales no esperaron ni un minuto y empezaron a comentar dicho video. En donde las dudas y mofas fueron el plato principal. Muchas personas trajeron a colación la técnica milenaria oriental conocida como 'Fitness Vaginal'.

Una rutina de ejercicios reales; pero que nunca antes se había visto hacerlos con una pesa, en un gimnasio público y de esa forma.

Estos fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la cuenta @MomentosVirales en la publicación:

Hasta el momento, el video del 'crossfit vagina' continúa ganando reacciones y comentarios. 150.100 veces ha sido reproducido, tiene 467 retuits y más de 100 comentarios. Pero aún no se sabe si esta forma de ejercitarse es o no real, ya que entre el listado de accesorios y ejercicios vaginales, no aparece ninguna referencia igual.

Les compartimos el video de esta nueva forma del Fitness Vaginal en Twitter