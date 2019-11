Las impactantes imágenes de las inundaciones en Venecia

Venecia sufrió esta semana una de sus peores inundaciones desde 1966, y es que el pasado miércoles amaneció repleta de agua luego que el fenómeno conocido como "acqua alta" provocara mareas de hasta 1 metro y 87 centímetros.

A post shared by Canal 26 (@canal26argentina) on Nov 16, 2019 at 3:13pm PST

La inundación ha dejado hasta los momentos dos fallecidos, un hombre de 78 años, quien se electrocutó en su casa en la isla de Pellestrina, al sur de Venecia, y otra persona que fue hallada muerta en su hogar, según informó la agencia EFE.

A post shared by we♥venezia (@wearevenezia) on Nov 16, 2019 at 3:34am PST

A través de las redes se han difundido las impactantes imágenes de Venecia bajo el agua, que muestran la icónica Basílica de San Marcos, donde el agua llegó a los 110 centímetros e inundó el interior durante la noche del martes.

Venice has shut the iconic St Mark's Square after the city was further deluged by floodwaters from the latest sea surge. pic.twitter.com/F0sCgL6hMz

— DW News (@dwnews) November 15, 2019