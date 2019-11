Murió el reconocido chef colombiano Alejandro Cuéllar

View this post on Instagram

Te llevaré siempre en el alma. Me quedan tus risas, tus enseñanzas, tu música, los sabores maravillosos que creabas, tu peculiar forma de pronunciar las Rs, tus composiciones musicales para la tusa, verte en el ajedrez, creando, siempre creando y soñando. La última vez que te vi planeamos un proyecto juntos, ahora me toca a mí hacerlo realidad por los dos. Te amo mi amigo, mi hermano. Te llevaré siempre en el alma. 🙏🏼 @coyarcocina