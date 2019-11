EE.UU: Una vendedora ecuatoriana fue maltratada tras vender churros en el Metro de NY

A través de algunos videos subidos en Internet, se dio a conocer la historia de la vendedora ecuatoriana que fue maltratada por algunos policías en el Metro de Brooklyn, en Nuevo York.

La mujer vendía churros a los transeúntes dentro de las paradas de este medio de transporte. Hace tres años, Elsa llegó a Estados Unidos y desde entonces ha trabajado como vendedora ambulante para mantener a sus siete hijos en Ecuador.

El video del maltrato, motivó a más inmigrantes a tomarse las calles y pedir a las autoridades se regularicen los permisos para los vendedores especialmente en este estado de los EE.UU.

Elsa, fue la ecuatoriana que sufrió agresión por parte de las autoridades estadounidenses, el pasado viernes 09 de octubre. En una de las paradas del 'Subway- Brooklyn', la mujer no sólo fue retirada del sitio a la fuerza, si no que, además los policías se habrían burlado de ella junto a otra persona, que habría ayudado a los uniformados a retener el 'carrito' de churros.

Entre lágrimas, la mujer oriunda de una de las provincia del sur del Ecuador, aseguró que vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, desde su llegada a 'La Gran Manzana', hace tres años. Además, dijo que las autoridades se burlan de los vendedores, cuando pasan este tipo de cosas.

"Deme un ticket, pero no me quiten mis cosas, porque yo con eso trabajo por mis hijos. Ellos se ríen cuando no hay cámaras, nos traen afuera y ellos se ríen en la cara de nosotros".

La ecuatoriana fue esposada y llevada hasta la oficina de la policía de tránsito que esta ubicada en el metro. Pero poco después fue liberada y acompañada hasta la salida más cercana dentro de este lugar. Pero sus pertenencias fueron retenidas como parte de la evidencia de los uniformados.

El video de una de las transeúntes que evidenció el 'mal momento' que protagonizó la ecuatoriana, se hizo tendencia en redes sociales. Hasta el momento, ya ha logrado alcanzar más de 2,5 millones de reproducciones.

Sin embargo, esta habría sido las décima vez que los policías habrían multado a Elsa por vender churros en esa misma parada.

En los comentarios del video se puede leer la desconformidad de la comunidad estadounidense y ecuatoriana. Ya que el trabajo en las calles, no se debería solo a la decisión de los inmigrantes si no, a la falta de regulaciones dentro de este estado, con respecto a las ventas ambulantes.

"Yo no estoy negando que yo he vendido aquí, sí he vendido aquí, que si me han dado tickets, pero yo tengo pagado todo. Yo tengo que trabajar para pagar los tickets. Si no trabajo, de donde voy a pagar los tickets". Dijo Elsa, a una entrevista para Telemundo.