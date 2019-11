"Están disparándole a los estudiantes": Claudio Arredondo irrumpió en "Bienvenidos" y encaró en vivo a Alberto Plaza

El cantante nacional fue invitado a Bienvenidos esta mañana para conocer su opinión respecto al estallido social. "Cuando el presidente dijo 'estamos en guerra', cualquier persona inteligente entendió que es una guerra contra el narcotráfico e instituciones que están contra el orden. No creo que el presidente se haya equivocado”, partió diciendo Alberto Plaza.

“Yo no creo que este movimiento sea espontáneo, no creo que haya nacido con el saltarse el torniquete. Fueron usados y fue muy inteligente, porque, ¿Qué vas a hacer, dispararle a los estudiantes?”, añadió ante la atenta mirada de los panelistas del programa. Sin embargo, tras pantalla estaba el actor Claudio Arredondo, quién no ocultó su malestar.

Enojado, comenzó a interpelarlo incluso con su micrófono apagado, ya que él ingresaba después al set. Por eso, no le quedó más que irrumpir en el estudio y hablarle a la cara.

“Pero si están disparándole a los estudiantes ¿crees que no es importante eso? Dices que no es espontáneo y no puedes creer que esto pasó porque la gente se cansó que le pasaran por encima”, comenzó Arredondo.

“A eso me refería yo cuando les preguntaba si habían tratado de razonar con alguien que tiene rabia, es imposible”, expuso el cantante, molesto por la interrupción del actor.

“Claudio, irrumpiste acá faltándonos a todos el respeto. Y faltándole el respeto a la audiencia. Si me permites, voy a seguir hablando. Quiero que me digas en qué minuto yo dije que no le han disparado a nadie”, agregó Alberto Plaza.

Sin embargo, tras el enfrentamiento, Arredondo pidió disculpas por la irrupción en el set.

“Soy un tipo vehemente y no te odio porque no te conozco. Mi vehemencia equivale a la contraargumentacion que tu haces. Si yo soy así no significa que te vaya a pegar, o que te vaya a matar, el diálogo no tiene por qué ser sentado fumando y sintiendo el aroma de los inciensos. Puede haber un debate acalorado y eso es tan respetable como tu serenidad aparente que tienes, porque seguramente no la tienes, no lo sé, estoy especulando”, dijo.

Acá te dejamos algunas partes de su discusión. Agradecimiento a las redes sociales.

Alberto Plaza diciendo que el estallido social está dirigido por el comunismo internacional, comandado por Maduro. Que opinan @KarolCariola @camila_vallejo @danieljadue #Bienvenidos13 pic.twitter.com/xbsQPIkbkC — maglio lettura (@maglio_lettus) November 7, 2019

Este weon no tiene TV, no lee, ni sale a las calles… SI WEON, le están disparando a los estudiantes, los pacos les están disparando, TONTO CONCHETUMADRE!#Bienvenidos #EstoPasaEnChile #albertoplaza #ClaudioArredondo pic.twitter.com/Qq0tWPYi4M — Felipe Aroca (@FelipeArocaCL) November 7, 2019

Cuando le paran los carros a Alberto Plaza pic.twitter.com/hdUqMlqetZ — ComentandoTele (@ComentandoTele_) November 7, 2019

