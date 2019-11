5 actitudes que las mujeres seguras de sí mismas toman ante la vida

No se nace con el gen de la felicidad, es un estado que se construye día a día. Tampoco es un momento eterno , puesto que al final todos somos seres humanos que lloramos, que nos enojamos, que estamos vivos. Somos un cúmulo de sentimientos y emociones, por ello no se puede aspirar a una felicidad eterna, sólo de momentos inolvidables.

Así que no temas si un día no estás al 100%, si un día el dolor te paraliza, esto es normal. El meollo de la vida no es ser feliz cada segundo, es nunca dejar de sentir, es superarnos para crecer, es encontrar nuestra fortaleza, es vencer obstáculos que entre más grandes son, mejor se vuelve el sabor de la victoria. Asimismo,una mujer inteligente entiende que hay hábitos que pueden ayudar a alcanzar a construirnos un camino en el cual no queramos mirar atrás, no nos estanquemos —es decir— una de las múltiples traducciones de felicidad. Estos sencillos consejos te ayudarán a conseguirlo.

1. No se dejan llevar por estereotipos

Sabemos que en esta época ser mujer parece un reto. Tenemos demasiados estigmas de belleza los cuales son imposibles de seguir. Nos exige la sociedad ser delgada, tener rasgos finos, una cintura de avispa, pero unas curvas que sean sensuales.

Asimismo, no podemos expresar libremente nuestra sexualidad porque seremos condenadas, tristemente por nuestro género también, pero tampoco podemos ser "santas", porque eso aburre. Si como mujer y ser humano en general, seguimos tomando estas pautas como un camino del cual no podemos salir jamás los momentos felices serán cada vez más esporádicos. Debemos aprender a amarnos como lo que somos, no por lo que la sociedad exige que seamos.

Aparte, ¡qué aburrido! Estar en una fila de miles de mujeres que tienen las mismas características. Lo divertido de la vida es su diversidad, por eso no dejes que las revistas, la publicidad, todo este entretenimiento que sólo sigue una línea te afecte. Eres hermosa solamente porque estás viva, porque respiras, porque aun te queda un mundo por vivir.

2. Saben el significado de resiliencia

Esta palabra hace mención a superar un evento traumático que es causado por algún daño emocional. En pocas palabras, son las que superan sus obstáculos. Está bien caerse, dudar, llorar, sentirse solo, todo con la condición de saber levantarse.

La vida no se trata de placidez eterna, es tener que sufrir el algún momento, pero recuperarse. Alguna vez se dijo que la vida no es justa, pero no por eso deja de ser un regalo. Esto es cierto, en nuestro camino encontraremos sorpresas agradables y desagradables, pero JAMÁS podemos permitir el lujo de no volver a levantarnos. La fortaleza la tenemos todos, solamente debemos entender cómo funciona y demostrarle al mundo que nadie puede derrotarnos.

3. Saben que lo material es superfluo

El dinero es comodidad, es algo que nadie puede negar. No obstante, ¿para qué tener el mejor celular?, ¿por qué gastar en un auto de millones?, ¿por qué basar nuestra vida en el consumismo? Aunque suena a utopía, son las experiencia las que nos enriquecen. Ganar dinero haciendo lo que amas, disfrutar tu trabajo, compartir momentos con tu familia, con tus amigos.

De qué sirve romperte la espalda en jornadas inhumanas, en un trabajo que no disfrutas, para solamente llegar a reponerte y reiniciar el ciclo. Eso no es vivir, es sobrevivir. No podemos basar nuestra vida alrededor del valor monetario, porque hasta la gente deja de tener un valor humano, para convertirse en un signo más de pesos. No seas así, y créeme que serás más feliz. Un helado, un buen libro, la brisa del aire en tu cara, el beso de una persona especial, eso es lo que te da paz.

4. No dependen de nadie

Las mujeres inteligentes saben que no pueden basar su felicidad alrededor de una sola persona. Erigimos nuestras vidas en encontrar a nuestra media naranja, a la persona que supuestamente jamás nos abandonará. Esto sucede a veces, hay personas que lo logran, pero también están aquellas que no.

Es normal, lo que no es normal es crear codependencias, es encerrarte en una relación, dejar de hacer las cosas que amas solo por complacer a otra persona, crear tu mundo alrededor de otro. Eso está mal, nadie merece una devoción completa.

5. Encuentran aquello que las apasiona

Una vida sin objetivo, no es vida. Toda mujer necesita encontrar eso que la llene por completo, ese trabajo, esa carrera, ese hobbies, esa ideología a seguir. ¡Lo que sea! Pero es necesario de esto para no pasar una vida llena de monotonía, en donde no nos emociona nada.

Todo ser humano necesita de ese fuego interior. Se esa mujer que no solamente está atenta a lo que pasa en un televisor o una revista, se quien viaja, quien escribe, quien corre, quien no se puede quedar quieta porque sabe las maravillas que el mundo trae consigo. Créeme que al sentir la pasión corriendo a través de tus venas, la vida se verá distinta, mucho mejor y más divertida.

