Cathy Barriga arremete contra vecino que la molestó con Hello Kitty y Winnie the Pooh

Con un claro tono de molestia, la alcaldesa de Maipú Cathy Barriga le respondió a un vecino que se burló de su llamado a participar de los cabildos ciudadanos en la comuna, aludiendo a los personajes de ficción Hello Kitty y Winnie the Pooh.

A través de su cuenta de Instagram, la jefa comunal compartió una invitación para formar parte de la iniciativa. "Participemos unidos de estas instancias de intercambios de ideas y búsqueda de soluciones en temas que nos interesan como maipucinos", decía el afiche. Además, anunció las fechas y lugares en que se realizarán con el mensaje: "¡Todos invitados!".

La convocatoria fue agradecida por los seguidores de la alcaldesa. Sin embargo, un usuario identificado como @francorioss25 aprovechó la instancia para lanzar una broma. "Buena iniciativa siempre quise debatir con hello kitty o winnie de pooh", dijo.

Sus palabras provocaron la molestia de Cathy Barriga, quien le respondió a través de la misma plataforma. "Lo encuentras gracioso?? Todo diálogo o debate comienza con el respeto", señaló, recibiendo el apoyo de otras personas. "No es momento de chiste, avancemos", "No gastes palabras y menos con perfiles que no tienen foto! Solo es gente ociosa!", y "Buena respuesta alcaldesa, este tipo de persona no aporta nada", fueron parte de las reacciones.

