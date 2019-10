Así respondió Taliana Vargas tras críticas porque su esposo perdió en las elecciones

View this post on Instagram

Hoy nos levantamos muy contentos y tranquilos. @alejoeder es un gran líder y demostró la coherencia y las ganas de hacer la política limpia alejado de las prácticas corruptas y del clientelismo que hoy definen nuestra democracia. Este sólo fue el primer paso de una carrera de vida. Fuimos más de 133 mil votos sin maquinaria, sin partidos políticos, sin trampa. Gracias a TODOS por su apoyo esto apenas comienza…