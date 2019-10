Mujer descubre que que tenía cáncer de mama gracias a la visita a un parque temático

Unas vacaciones familiares escocesas proporcionaron a una mujer del Reino Unido un descubrimiento potencialmente salvador de vidas.

Cuando caminó por la cámara térmica en Camera Obscura & World of Illusions con su familia en un viaje a Edimburgo en mayo, Bal Gill, de 41 años, notó un extraño parche de calor en su seno izquierdo, lo que condujo a un diagnóstico de cáncer de seno.

En un artículo en el sitio web de World of Illusions, Gill explicó que ella y su familia visitaron Edimburgo, la capital de Escocia, con su familia durante las vacaciones escolares en mayo de este año. La residente de Berkshire dijo que después de visitar el Castillo de Edimburgo, vieron el museo y decidieron entrar.

"Mientras nos abríamos paso por los pisos llegamos a la sala de cámaras termográficas", dijo. "Como todas las familias lo hacen, entramos y comenzamos a agitar los brazos y mirar las imágenes creadas".

Pero mientras posaba para la cámara, Gill "notó un parche de calor (de color rojo) proveniente de mi seno izquierdo. Pensamos que era extraño y después de haber mirado a todos los demás, no tenían lo mismo. Tomé una foto y seguimos y disfrutamos el resto del museo”.

Gill dijo que su paseo por la cámara térmica "cambió su vida" y expresó su gratitud al museo por ayudarla a detectar el cáncer de seno en las primeras etapas. "Solo quería decir gracias: sin esa cámara, nunca lo hubiera sabido", dijo. "Sé que no es la intención de la cámara, pero para mí fue una visita que me cambió la vida. No puedo contarles lo suficiente sobre cómo mi visita a la Cámara Oscura cambió mi vida".

