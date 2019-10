Futbolistas de Primera División de España convocaron a una huelga para exigir igualdad en contratos

Una nueva lucha por la igualdad la están dando las futbolistas españolas de Primera División, al convocar una huelga para exigir igualdad en los contratos colectivos.

A esta decisión llegaron casi 200 futbolistas de 16 clubes después de una reunión realizada este 22 de octubre de 2019, convocadas por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Durante 13 meses se han realizado reuniones para discutir el contrato colectivo de las o los futbolistas, sin llegar a un acuerdo. Por esta razón, las futbolistas convocaron una huelga.

“Sí, vamos a la huelga”, anunció Ainhoa Tirapu, futbolista del Athletic Club y vicepresidenta del Comité de Fútbol Femenino de AFE.

A huelga futbolistas españolas para exigir igualdad de derechos

“Llevamos 18 reuniones con idas y venidas, pero la realidad es que las futbolistas necesitamos un convenio digno para que se reconozcan sus derechos laborales. Son futbolistas las 24 horas del día”, sentenció David Aganzo, presidente de AFE, en una nota de prensa de la organización.

Las muchachas afirman que son futbolistas 100% y por eso merecen tener los mismos beneficios que los hombres en este deporte.

“Hay líneas rojas como la parcialidad. Y no es sólo dinero, vamos mucho más allá en cuanto a derechos. Esperamos llegar a un acuerdo en algún momento, pero debíamos tomar decisiones drásticas porque es la hora del fútbol femenino. No hablamos de nosotras, las que ahora jugamos, esto es para el resto, para las jugadoras del futuro”, agregó Tirapu.

Ainhoa Tirapu reconoció que “es un día duro para mí, pero a la vista de que no se lograba avanzar en las negociaciones… Pedimos unos derechos mínimos como trabajadoras. Hemos luchado para conseguirlo, hemos rebajado líneas rojas, pero no se ha conseguido nada. Ahora podemos luchar y estamos allanado el camino a otras futbolistas. No hay que ser inactivos y luchar por nuestros derechos”.

