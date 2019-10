Senador Ossandón por dichos de Cecilia Morel: “Lo que dice lo escuché en los pasillos de La Moneda, o sea, están absolutamente perdidos”

El senador José Manuel Ossandón hizo una dura crítica al actuar del gobierno y sus ministros, pidió un cambio de gabinete y también se refirió a los dichos de Cecilia Morel.

En un audio de una conversación con una amiga, la Primera Dama se le escucha decir que lo que viene es “muy, muy, muy grave” y que se adelantó el toque de queda porque “se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas”.

Ossandón hizo un crudo análisis y aseguró que “claramente cuanto ustedes escuchan la grabación de la Primera Dama, que no está metida en política, que sintió ese miedo. Eso, lo que dice ahí, es lo que escuché en los pasillos de La Moneda, o sea, están absolutamente perdidos, que esto es una invasión extranjera, de dónde, eso es de una persona asustada, pero yo recibí de autoridades el mismo diagnóstico y me agarré a cuchillazos, perdónenme, esto es un golpe social, otra cosa es que no lo quieran ver, y que el lumpen y la izquierda dura se hayan aprovechado es cierto”.

"Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios": confirman que audio de Cecilia Morel donde dice que el Gobierno está sobrepasado es real No era falso el audio, no era una fake news.

Cambio de gabinete

El senador Ossandón, en conversación con radio Cooperativa, también pidió un cambio de gabinete y sacar a los “íconos de esto” y que el ministro Chadwick asuma su responsabilidad.

“Tuvimos una reunión en La Moneda y se los dije en la cara. Ayer hubo una conferencia de prensa del ministro de Hacienda hablando de la estabilidad financiera, yo no sé si ese señor vive en Narnia, pero en el cagazo que estamos metidos empezar a hablar de que se preocupa de la estabilidad financiera me parece que la desubicación… ya no tiene, no sólo mandó a comprar flores y eso que es amigo mío, esto es realmente una vergüenza”, apuntó sobre Felipe Larraín.

Sobre el ministro de Economía Juan Andrés Fontaine, dijo que se había transformado en el “ícono” tras su frase de levantarse más temprano para aprovechar la rebaja en el Metro: “mejor digámosle a la gente de La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque o Puente Alto, no se acuesten mejor, así se ahorren el pasaje completo”.

En cuanto “a la ministra Hutt ha hecho muchas cosas buenas, pero es el ícono de la subida de pasajes”, señaló.

Finalmente, respecto a Andrés Chadwick, afirmó que “con mucho respeto el ministro del Interior debe asumir su responsabilidad y si el Presidente no hace un cambio profundo va a terminar el mal, le está poniendo el pecho a las balas sin ningún blindaje, aquí el Presidente no trabaja solo”.