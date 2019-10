"Lo sensibles no nos quita lo chingonas", el libro en el que encontrarás inspiración

Seamos honestas, nos han hecho creer que "ser mujer" en esta época es un verdadero dolor de cabeza. Encontrar el equilibrio en nuestra vida parece una tarea titánica. Muchas veces, cuando pensamos que todo va bien en lo profesional, en el amor, en la familia y con los amigos, llega algo y nos sorprende, nos sacude y nos hace sentir que todo está en desorden.

Pareciera que vivimos en un profundo estado de insatisfacción. La sociedad nos hace creer que no somos suficientes si no tenemos una carrera exitosa, un marido o, al menos una pareja estable. Nuestros éxitos se ven minimizados si no tenemos cada una de las piezas del rompecabezas.

Ante tal situación hemos comenzado a buscar inspiración en otras personas, en mujeres poderosas que a través de sus acciones buscan cambiar nuestro mundo. Una de ellas es Romina Sacre, quien fue nombrada una de las 50 influencers digitales más importantes de México, y ese mismo año, fue panelista en el Women’s Forum.

Ahora Romina explora su faceta como escritora gracias a Planeta, editorial con la que hace su debut con el libro "Lo sensibles no nos quita lo chingonas", ahí habla de su experiencia, del amor propio, de los retos profesionales, de las expectativas, de conectar con nosotras mismas, de sexo y de todos esos temas que por mucho tiempo han sido un tabú.

"Este libro surgió como idea el año pasado, la gente de la editorial se me acercó y me mencionaron que les encantaría que hiciera algo con ellos, algo sobre la línea que manejo en mi sitio. Yo sabía que en algún punto de mi carrera iba a llegar a un libro, he trabajado muy duro para esto, pero no pensé que fuera a suceder tan rápido", expresó.

Trabaja por lo que quieres

"En este libro cuento mi experiencia y lo que me ha servido en la vida, para nada me siento iluminada o que tengo la verdad absoluta, al contrario, yo he pasado por esto, de no tener claro qué era lo quería, de estar desempleada, de sentirme que no era suficiente todos los días, he logrado ser feliz conmigo misma, para mí ese es el mayor éxito. Los seguidores, la popularidad, el que ahora me inviten a lugares increíbles, eso es un regalo del esfuerzo de mi trabajo, pero no fue el motivo principal por el que yo me dedico a mi medio digital. Me interesa que más mujeres se sientan capaces de lograr todo lo que ellas quieren de que todo lo que digo les sume de alguna forma. Llevo nueve años en un proceso, llevo nueve años en terapia y ese es mi mayor consejo. Todo se resume a eso, es porque yo aprendí que debía pedir ayuda y eso no me hacia una persona débil o una persona frágil. Abrazar esta sensibilidad, inmediatamente te va a convertir en una chingona".

"Lo sensibles no nos quita lo chingonas" está editado por Editorial Planeta, puedes adquirirlo físico o digital en librerías Gandhi.

