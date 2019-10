Christiane Endler: "Chile despertó y lo hizo de la peor manera tras años de no ser escuchados"

View this post on Instagram

Fuerza a todo mi país, la tristeza nos invade al ver las imagenes de todo lo que está ocurriendo! Espero que la violencia, los saqueos, el vandalismo, el terror, la fuerza desmedida, se acaben luego, lo importante de todo esto es el fondo! Chile despertó y lo hizo de la peor manera tras años de no ser escuchados los más perjudicados! Espero que llegue luego la calma y se puedan arreglar las cosas dialogando! 🇨🇱🙌🏽🙏