Mujer decide celebrar la Navidad en octubre al enterarse que le quedan 15 días de vida

Helen Robinson decidió celebrar la Navidad en octubre por un desgarrador motivo. La mujer de 46 años solo tiene 15 días de vida, luego de que el cáncer de seno que padece se le extendió a los pulmones.

Para pasar un último momento de alegría con sus hijas, Helen, quien actualmente está hospitalizada en el hospital San Juan de Inglaterra, quiere ver sonreír a sus niñas de 13, 10 y 8 años antes de morir, por lo que la Navidad es lo más acertado.

