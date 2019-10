Paola Longoria portará antorcha olímpica de Tokio 2020

View this post on Instagram

Mientras perseveramos y resistimos , podemos conseguir todo lo que queremos! Estoy feliz , agradecida y bendecida de poder lograr mis 💯 títulos profesionales y mi 10 us open , siempre este torneo tiene un sabor especial pues cuando gane el primero a los 18 años me abrió el panorama de poder soñar con ser la # 1 ,,hoy orgullosamente lo presumo por que detrás de cada título hay muchas horas de entrenamientos,sacrificios , lesiones , esfuerzo, lágrimas pero todo vale la pena cuando te entregan el trofeo! Quiero agradecer a DIOS por permitirme seguir haciendo lo que tanto me apasiona , a mi familia @lettylongoria @p.longoriam1 @christianlongoria por acompañarme en todos estos años siempre creyendo en mi y apostándole por que cumpla mis sueños , me han enseñado a tomar decisiones que es su momento no sabía a donde me llevarían hoy solo puedo darle las gracias por tanto! A mi novio @raulvargasb por motivarme día con día en mis entrenamientos por nunca dejarme caer por siempre estar para mi y entender todo lo que implica ser un atleta de alto rendimientos y hacer esos sacrificios conmigo te amo , a mi equipo multidisciplinario @magalyzerona @nelsonvalsa @edsonmtz87 @frandavisracquetball Gracias por acompañarme todos estos años en las buenas y no tan buenas hemos caminado siempre en el mismo canal , Gracias por sus horas de entrega y por darme siempre las mejores herramientas para competir por buscar innovar siempre conmigo! A mis patrocinadores que siguen apostándole a mi carrera deportiva millones de gracias por creer en mi .. a mis [email protected] , fans y gente que siempre está mandando su buena vibra y que me llegan sus mensajes gracias por tanto amor y cariño sin duda alguna toda su linda energía es una motivación para salir a cancha a dar lo mejor de mi! Ahora a recuperar mi hombro que nos vemos pronto en mi mejor lugar la cancha de racquetbol 👌🏻🙏🏻🔝😃✨💯🇲🇽