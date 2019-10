Ganador del Nobel asegura que los seres humanos nunca poblaremos otro planeta

Aquí está la realidad: estamos arruinando la Tierra y cualquier idea lejana de colonizar otro orbe cuando hayamos terminado con la nuestra es una ilusión. Según Michel Mayor, un astrofísico que fue co-receptor del Premio Nobel de física este año por descubrir el primer planeta que orbita una estrella similar al sol fuera de nuestro sistema solar.

"Si hablamos de exoplanetas, las cosas deberían estar claras: no migraremos allí", dijo a la agencia de noticias AFP. Dijo que sentía la necesidad de "matar todas las declaraciones que dicen: 'OK, iremos a un planeta habitable si algún día la vida no es posible en la Tierra"".