Aerolínea lleva a niñas a la NASA en un vuelo de mujeres para promover la igualdad de género

Unas 120 niñas entre 12 y 18 años tuvieron un viaje especial al Centro Espacial Johnson de la NASA, llevadas por la aerolínea Delta para conmemorar el Día Internacional de las Niñas en la Aviación.

La aerolínea explicó a través de un comunicado que la actividad fue ideada para animar a más mujeres a ingresar a este campo que es dominado por hombres.

Check out video of @Delta's 5th annual WING Flight, orchestrated exclusively by women in an effort to help close the gender gap in aviation https://t.co/I4KlfZ1ZW5 pic.twitter.com/biInRRnfiE

— Delta News Hub (@DeltaNewsHub) October 7, 2019