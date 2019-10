La sensualidad de las mujeres en redes sociales no debería ser objeto de críticas

La censura a la sensualidad

Las redes sociales ha hecho que el ataque entre mujeres aumente de forma exponencial. Éstas se crearon como un espacio para que cada persona pudiera expresarse de la forma que quisieran.

Por lo tanto, hermosas mujeres han usado las plataformas para mostrar su sensualidad, y esto ha provocado múltiples ataques. Los hombres aprovechan a escribir comentarios innecesarios, groseros y lascivos.

Lamentablemente, son muchas las mujeres no han perdido la oportunidad para querer avergonzar a quienes suben este tipo de contenido.

Instagram Zazil Abraham

Desde crueles críticas al cuerpo que no es "perfecto"; se señalan defectos, eso que ellas consideran "kilos de más", celulitis o simplemente aquello que para ellas es "inmoral".

Instagram Grecia

No te afectan esas publicaciones

Si hay una publicación que no vaya con tu forma de pensar, eso está bien. Pero no puedes por eso atribuirte el derecho de señalar lo que tú consideras son defectos.

Que una mujer se exprese con o sin ropa no te afecta en lo absoluto y no tendrías por qué pagarlo haciéndola sentir mal. No importa que ellas sean figuras públicas o de tus contactos personales.

Instagram Ashley Graham

Si no te gusta o te afecta personalmente de alguna manera puedes dejar de seguir, bloquear o hasta expresarte de forma educada. Que alguien muestra más piel no te invita a atacarla o a faltarle el respeto de ninguna manera.

