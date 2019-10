Angello Barahona felicitó a Máximo Banguera por sorpresa a niño durante las protestas en Ecuador

View this post on Instagram

A PROPÓSITO DEL NIÑO AL Q EN SU BARRIO LE HICIERON BULLYNG POR QUERER IR Q CLASES EN LOS DÍAS DEL PARO DE TRANSPORTE. Dios existe. No es el anciano castigador q solo ve lo malo q hacemos. Es una fuerza indomable. Es el niño q quiere ir a clases aunque los politicos te roben hasta esa ilusión. Es el futbolista famoso q te da un regalo q tanto añorabas. Es la madre q un dia mas piensa en parar la olla porq no sabemos el mañana que mismo. Y es que vivas en una linda casita con una ventana en forma de corazón. Dios es amor. Y te devuelve como tornado las gotas d honestidad con la q abonas tu vida. @angellobarahona #Diosesbueno