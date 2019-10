Niño de 5 años es acusado de "acoso sexual" por abrazar a compañero de clases

View this post on Instagram

Un niño de cinco años con autismo, declarado delincuente sexual por besar a sus compañeros de clase en EE.UU.. ¿Creen que es una medida justa? • • • #RTenEspañol #Noticias #Actualidad #RTPlayEs #news #niño #kid #autismo #autism #escuela #colegio #school #police #policia