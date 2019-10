Ingrid Salazar: la estudiante universitaria que fue agredida por policías durante el Paro Nacional

La estudiante, Ingrid Salazar compartió en sus redes sociales un video con la agresión que sufrió, por parte de algunos policías, en las marchas del pasado 03 de octubre, en Quito.

Salazar, quien es estudiante de la Universidad Central del Ecuador (UCE) y se encuentra cursando el noveno semestre de la carrera de Comunicación; fue detenida, después de haber sido víctima del maltrato por parte de los uniformados.

Declaraciones de Ingrid

En Facebook Ingrid compartió un video en el que se puede evidenciar el maltrato que sufrio durante las marchas en contra del alza de la gasolina en el país.

Todo habría iniciado cuando la estudiante habría ingresado a una zona de alto conflicto, en donde algunos policías la agredieron sin razón en un barrio del Centro de Quito.

INGRID SALAZAR, estudiante de Comunicación de la Central, detenida en el Centro de Quito por grabar las protestas… Posted by WASI MEDIA on Thursday, October 3, 2019

En dicho video, se ve a la estudiante de Comunicación tratando de huir, mientras es golpeada y acorralada por más de tres policías.

"… estaba grabando un video y no pude ver que por la otra calle bajaba un motín de policías todos armados y uniformados, uno de ellos empezó a gritarme diciéndome que que hago ahí, que me largue (…)😓 gritaba ayuda, alguien ayúdeme, les pedía que me dejen ir, no había agredido a nadie , tuve solo un momento de mala suerte.. pero ellos siguieron golpeándome".

Salazar es detenida injustamente

Después de los golpes, las autoridades intentaron llevarse a Ingrid en una moto, pero fue imposible, así que llamaron a una patrulla, para ser trasladada hasta un retén ubicado en la Av. Manuela Saenz, en donde, según cuenta Salazar, intentaron acusarla de desorden público y agresión a las autoridades.

"…intenté correr pero no me dejaron, me arrinconaron en una esquina, me agredieron física y verbalmente, estaban como 5 policías 👮🏻‍♂️ contra mi, llegó una mujer policía dándome un puñete en el brazo(…) es cuando me puse en pánico porque estaba sola y se aprovecharon de la peor forma. Me llevaron al parte Manuela Saenz queriendo hacer un proceso para llevarme a flagrancia para acusarme de desorden público y agresión a los señores, cuando fueron ellos los que me agredieron, jamás lancé piedra u objetos, (…), pero una vez estando ahí, pudieron evidenciar los golpes en mi cuerpo…"

Apoyo de sus compañeros y de sus familiares

Por otro lugar, el apoyo de sus amigos y familia no faltaron durante y después de haber sido detenida injustamente.

La comunicadora contó que su padre debió firmar un documento para que ella o su familia no hagan ninguna denuncia, por haber sido detenida arbitrariamente y así poder dejarla en libertad.

En el video en el que se ve la agresión que sufrió la estudiante, Ingrid agregó una canción y un texto que decía:

"… me pidieron disculpas por el daño causado, pero yo les digo Policía Nacional del Ecuador NO LES DISCULPO POR AGREDIRME Y DARME ESA EXPERIENCIA TAN DENIGRANTE PARA MI, si algo de respeto les tenia pues ahora no".

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, no fui la primera ni la última agredida por este estado, que… Posted by Inna Gætana on Friday, October 4, 2019

A momento, Ingrid se encuentra estable en su casa y en redes sociales ha enviado algunos mensajes contando su experiencia y agradeciendo a quienes la apoyaron durante las manifestaciones.

