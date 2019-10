Paro nacional: Estudiante de la UCE relató agresión al ser detenida durante protesta

Una estudiante de la Universidad Central del Ecuador (UCE) relató en sus redes sociales que fue víctima de agresión al ser detenida este 3 de octubre de 2019. Esto habría ocurrido en medio de las protestas en rechazo a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno.

Ingrid publicó en su Facebook imágenes del momento en que fu trasladada en una camioneta de la Policía Nacional. Según su escrito, ella se encontraba en el Centro de Quito grabando un video. Justo ese sitio fue uno de los puntos álgidos del país.

Sin embargo, mientras la joven capturaba sus gráficas no se percató que por la calle contraria en la que ella estaba bajaba un grupo de policías.

"Uno de ellos empezó a gritarme diciéndome que 'qué hago ahí, que me largue'. Intenté correr pero no me dejaron", se lee en su texto.

Añade que:"Me arrinconaron en una esquina, me agredieron física y verbalmente. Estaban como cinco policías contra mi. Luego llegó una mujer policía dándome un puñete en el brazo. Recibí toletazos en el estómago (…) Gritaba 'alguien ayúdeme'. Les pedía que me dejen ir. No había agredido a nadie", contó la estudiante.

También señaló que tiene marcas en su piel, y tiene lastimado su estómago, brazos y una pierna. "Yo solo quería salir corriendo. Pero me dieron la vuelta, me halaron los brazos y me esposaron".

"Jamás me trataron como un ser humano"

La joven continuó su experiencia diciendo que los uniformados intentaron subirla a una motocicleta. Pero, como ella estaba "alterada" la subieron en una camioneta policial. La situación no terminó allí…

"Me llevaron al parte Manuela Saenz queriendo hacer un proceso, para llevarme a flagrancia para acusarme de desorden público y agresión a los señores", dijo.

Ingrid aseguró que ella no lanzó piedras u objetos. Así que, según ella, una vez en el sitio las autoridades constataron que los golpes en su cuerpo.

Agradeció a sus familiares, quienes acudieron al sitio para respaldarla. "Le pidieron a mi papá a que se comprometa a no hacer una denuncia por detenerme. Fue el requisito para dejarme ir".

Luego le pidieron disculpas por el daño causado. "Yo les digo a la Policía Nacional 'No les disculpo por agredirme y darme esa experiencia tan denigrante. Si algo de respeto les tenía, ahora no", cerró.

