La historia de la cantante de ópera indigente que se hizo viral en redes sociales por su hermosa voz

La hermosa y potente voz de Emily Zamourka se hizo viral en redes sociales esta semana. Y no fue cantando en un lujoso escenario frente a miles de personas, sino en una plataforma del metro de Los Ángeles.

Se trata de una cantante de ópera rusa que quedó en estado de indigencia hace tres años y su vida cambió completamente desde que un policía del Departamento de Los Ángeles grabó su presentación y la compartió en redes sociales.

“Ha llegado el día y mi sueño se está cumpliendo”, expresó emocionada Emily en un contacto con Fox News.

Cómo quedó en la indigencia la cantante de ópera rusa

Zamourka, de 52 años, contó al canal de noticias que hace tres años enfermó gravemente y todos los gastos que requirió la llevaron a la ruina, por lo que se vio obligada a vivir en la calle quedando en estado de indigencia.

"Definitivamente creo que hay buenas personas en la calle y no solo las que toman drogas o alcohol, y yo no hago todas esas cosas", dijo Zamourka. "Fue por enfermedad y no por lo que elegí".

Una forma de obtener ingresos en la calle era tocar su violín, instrumento que le robaron y que la dejó en una situación peor.

Reconoce que no es fácil vivir en la calle: "En realidad también da mucho miedo. No es seguro. Puedes ser asesinado en cualquier momento o atacado sin razón alguna. Es peligroso".

Pero a partir del video suyo que se hizo viral, su vida le cambió por completo, recibiendo ofertas de trabajo. Por ejemplo, Joe Buscaino, concejal de Los Ángeles, la invitó a cantar en la inauguración de Little Italy el 5 de octubre.

Y además, según TMZ, el productor nominado al Grammy Jol Diamond le habría ofrecido un contrato a la cantante de 52 años para crear un disco juntos.

Aunque ahora la suerte le sonríe, hace un llamado al gobierno de Estados Unidos a incrementar los esfuerzos para ayudar a las personas sin hogar porque afirma que todos merecen una oportunidad, al igual que ella.

Te recomendamos en video: