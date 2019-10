Ella es la atleta que superó un derrame cerebral y hoy es la campeona del mundo

View this post on Instagram

Isso é sobre lutar. Vai doer pra caramba, vai cansar, e vai ter muito choro de dor, de raiva, e de medo. Quantas vezes eu não me perguntei porquê raios algumas coisas aconteciam comigo… Não conseguia voltar a correr, estava acima do peso com o percentual de gordura batendo no teto SEM ter me entupido de comida ( corticoide e hipotireoidismo galera ) entre tantas outras coisas . . . Entre ontem e hoje fiquei no PS do hospital, e o médico alertou que eu estava muito fraca para correr. Eu decidi fazer aquilo que o meu coração pediu : ir. E hoje eu chorei de novo… e foi de alegria. Corri na casa dos 13 segundos, voltei a ficar entre as melhores corredoras do mundo e sei que ainda tenho muita coisa a melhorar. . . . . Só tenho a agradecer todxs que acreditam em mim. Aos meus pais, meus treinadores, fisioterapeutas, psicólogo, nutricionista, meus amigos, patrocinadores @nike @nikevision @rodrigogarrote @nissanbrasil @ajinomotodobrasil @caixa @inclusaosp @petrobras @nescau , CPB e até mesmo os que não acreditaram em mim, afinal foi por vocês que eu fiquei mais forte e humilde. Acreditem todos. Até o final, acreditem. #NIKE #TOKYO2020 #TimeNissan #TimePetrobras #NESCAU #Ajinomoto #caixa #TimeSP #BolsaPodio #APC FOTO : @ocpboficial