Las increíbles mujeres mexicanas protagonizarán la portada de aniversario de Vogue México

1 de 6 María Lorena Ramírez, la corredora rarámuri que ha conquistado diversas proezas atléticas en México y Europa, con el uso de su indumentaria tradicional y huaraches, es la portada de #VogueMéxico. [LINK EN BIO] ▫️ ¡Así celebramos nuestros 20 años! ✨Esta edición de #VogueMéxico es un homenaje a nuestro país. Viajamos del norte al sur para compartir las historias de mujeres que son las verdaderas líderes de nuestros tiempos. Cada una de estas inspiraciones rinde tributo a su historia ancestral, reinventada para el presente y el futuro, uniendo forma con función, fuerza con estilo y poder con propósito. Ellas preservan las tierras y nuestra identidad para generaciones próximas, por eso y más las celebramos. ¡GRACIAS por compartir con nosotros estas dos décadas! ❤️ Sigamos haciendo historia. #Vogue20 @voguemexico ▫️ 📌 Encuentra YA la revista de EDICIÓN ESPECIAL en puntos de venta y en zinio.com ▫️ Fotografía: @renaeffendiphoto Realización: @enriquetorresmeixueiro Dirección creativa: @lookstudiosnyc Coordinadora editorial: @atenea.morales Coordinador de producción: @jon.m.robertss de @cineburo En portada: #MaríaLorenaRamirez