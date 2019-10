Mujer invadió el desfile de Chanel durante la semana de la moda de París

Una mujer que canalizaba a su súper modelo interna saltó a la pasarela durante el desfile de Chanel en la semana de la moda de París e intentó exhibirse entre las modelos. Su paseo por la pista no duró mucho: la modelo Gigi Hadid la sacó rápidamente de la pasarela.

La bromista ha sido identificada como la comediante Marie S'Infiltre, cuyo verdadero nombre es Marie Benoliel, según BBC News.

Someone stormed the runway finale and joined the models @CHANEL watch! #pfw pic.twitter.com/Wp4L3yEccP

Benoliel asistió al desfile de modas con una chaqueta y una falda de pata de gallo, un atuendo que encajaba perfectamente con la colección de cuadros de Chanel, se coló entre la audiencia a la perfección y no tuvo problemas en saltar a la pasarela ante la vista de todos.

Omg a woman literally just CRASHED the Chanel finale and @gigihadid just bounced her off stage, what an iconic moment pic.twitter.com/Rsk3dJkwKJ

