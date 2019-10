'La otra cara de la moneda': Te presentamos las declaraciones de la expareja de Andrea Fiallos

Ver esta publicación en Instagram

Y OJO no estamos a favor de nadie, ni siquiera conocemos a ninguna de las 2 personas implicadas.

A pesar de que la activista aseguró que sus hijos se encontraban 'secuestrados', en realidad, los niños habrían permanecido en la casa de su padre, de donde fueron allanados y enviados con su abuela materna. Mientras el juez analiza la situación de los menores y decide quién se hará cargo de ellos; la madre o el padre.

"Yo jamás era prepotente, yo le traba de cuidar para que ni siquiera cometa errores;(…)fui a ver a mi hijos, no me los entregó; la corte me entregó una orden de allanamiento. A la madre nunca le intereso si los hijos iban o no a la escuela. No le importó si sus hijos no iban a la escuela. Mis hijos tenían 40 faltas en la escuela. Aseguró Miguel, en el video.